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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Брентфорд
Рединг - Брентфорд: обзор матча 20 января 2018
Рединг
20.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
0 : 1
Завершен
Брентфорд
74'
Л. Вибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Брентфорд
Желтая карточка
Д. Эванс
90'
+4
86'
Желтая карточка
С. Каньос
85'
Желтая карточка
А. Бьелланд
84'
Желтая карточка
Р. Вудс
74'
ГОЛ! 0:1!
Л. Вибе
60'
Желтая карточка
О. Уоткинс
Желтая карточка
К. Гантер
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
3-4-1
1
Манноне
26
Мур
2
Гантер
4
Илори
4
Эванс
77
Барроу
14
Алуко
4
Келли
10
Бедварссон
1-5-1-2
25
Бентли
6
Бьелланд
23
Йеннарис
14
Сойерс
15
Мокоджо
18
Вудс
26
Вибе
8
Джозефзун
5
Барбе
11
Уоткинс
Остались в запасе
Рединг
Брентфорд
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Рединг - Брентфорд
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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