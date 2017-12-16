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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Барнсли
Брентфорд - Барнсли: обзор матча 16 декабря 2017
Брентфорд
16.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
0 : 0
Завершен
Барнсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Барнсли
Желтая карточка
Р. Сойерс
90'
+3
58'
Желтая карточка
Э. Идом
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
37
Джаред Берд
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
2-4-1-3
25
Бентли
15
Иган
6
Бьелланд
18
Вудс
16
МакИкран
36
Кларк
14
Сойерс
7
Каньос
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
3-2-2
17
Дэвис
5
Уилльямс
6
Линдсэй
17
Идом
20
Монкур
20
Гарднер
9
Брэдшоу
93
Тиам
Остались в запасе
Брентфорд
Барнсли
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
30
Ник Таунсенд
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
37
Джаред Берд
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
37
Джаред Берд
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Брентфорд - Барнсли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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