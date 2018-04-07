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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Ипсвич Таун
Брентфорд - Ипсвич Таун: обзор матча 07 апреля 2018
Брентфорд
07.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
1 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
72'
Н. Мопе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Ипсвич Таун
Желтая карточка
С. Каньос
90'
+1
72'
Желтая карточка
Й. Кнудсен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Мопе
72'
Желтая карточка
Д. МакИкран
51'
51'
Желтая карточка
К. Коннолли
17'
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
18
Грант Уорд
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
2-4-3
25
Бентли
15
Иган
3
Дальсгаард
14
Сойерс
16
МакИкран
31
Джадж
15
Мокоджо
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
3-2-2-1
33
Биалковски
20
Картер-Викерс
4
Чамберс
3
Кнудсен
12
Спенс
4
Уэбстер
16
Нидам
19
Хиам
20
Сирс
Остались в запасе
Брентфорд
Ипсвич Таун
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
43
Берсант Целина
АП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
38
Майкл Кроу
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
38
Майкл Кроу
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Брентфорд - Ипсвич Таун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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