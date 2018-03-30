Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Шеффилд Юнайтед
Брентфорд - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 30 марта 2018
Брентфорд
30.03.2018, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
55'
К. Бешам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Шеффилд Юнайтед
69'
Красная карточка
Д. Блэкмэн
Красная карточка
Р. Вудс
69'
60'
Желтая карточка
Э. Стивенс
55'
ГОЛ! 0:1!
К. Бешам
50'
Желтая карточка
К. Бешам
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
2-4-2-1
25
Бентли
15
Иган
3
Дальсгаард
4
МакЛед
23
Йеннарис
36
Кларк
18
Вудс
7
Каньос
8
Джозефзун
11
Мопе
4-3-2
31
Блэкмэн
5
О'Коннелл
6
Бешам
19
Стирмен
3
Стивенс
6
Ландстрем
32
Балдок
13
Флек
11
Кларк
14
Шарп
Остались в запасе
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Брентфорд - Шеффилд Юнайтед
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
Новости команд
Все
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+