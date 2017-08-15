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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Бристоль Сити
Брентфорд - Бристоль Сити: обзор матча 15 августа 2017
Брентфорд
15.08.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 2
Завершен
Бристоль Сити
56'
О. Уоткинс
77'
Н. Мопе
5'
Д. Браунхилл
90+8'
Б. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Бристоль Сити
90'
+8
ГОЛ! 2:2!
Б. Рид
ГОЛ! 2:1!
Н. Мопе
77'
74'
Желтая карточка
Д. Патерсон
Желтая карточка
Д. МакИкран
60'
ГОЛ! 1:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
Хота
56'
Желтая карточка
Й. Барбе
49'
35'
Желтая карточка
М. Пак
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Браунхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
24
Хота
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Бристоль Сити
1
Иван Лучич
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
3-4-1-2
25
Бентли
2
Колен
6
Дин
3
Дальсгаард
26
Вибе
16
МакИкран
14
Сойерс
23
Йеннарис
24
Хота
5
Барбе
11
Уоткинс
4-3-1-2
34
Филдинг
5
Пизано
17
Бэйкер
3
Райт
23
Брайан
8
Браунхилл
8
Смит
7
Пак
14
Рид
35
Патерсон
18
Дьедиу
Остались в запасе
Брентфорд
Бристоль Сити
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
1
Иван Лучич
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Лучич
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Брентфорд - Бристоль Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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