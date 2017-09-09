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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Брентфорд
Астон Вилла - Брентфорд: обзор матча 09 сентября 2017
Астон Вилла
09.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
0 : 0
Завершен
Брентфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
20
Джастин Шайбу
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Джонстон
14
Бри
17
Честер
26
Терри
3
Тэйлор
27
Эль-Мохамади
12
Уилэн
14
Хурихейн
17
Онома
19
Грин
9
Дэвис
3-3-1-3
25
Бентли
3
Дальсгаард
15
Иган
3
Генри
18
Вудс
14
Сойерс
23
Йеннарис
7
Каньос
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
Остались в запасе
Астон Вилла
Брентфорд
31
Джед Стир
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
12
Люк Дэниэльс
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Астон Вилла - Брентфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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