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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс
Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 21 апреля 2018
Брентфорд
21.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
16'
С. Каньос
69'
Ф. Джозефзун
45+1'
И. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 2:1!
Ф. Джозефзун
Пас отдал
К. Мокоджо
69'
52'
Желтая карточка
И. Силла
52'
Желтая карточка
Д. Сковен
50'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
И. Силла
42'
Желтая карточка
М. Ингрэм
Желтая карточка
О. Уоткинс
33'
Желтая карточка
Р. Вудс
26'
ГОЛ! 1:0!
С. Каньос
Пас отдал
Й. Барбе
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
2-3-2-2
25
Бентли
15
Иган
3
Дальсгаард
18
Вудс
14
Сойерс
4
МакЛед
7
Каньос
8
Джозефзун
5
Барбе
11
Уоткинс
4-2-2-1
13
Ингрэм
15
Баптисте
2
Ферлонг
29
Какай
21
Бидуэлл
21
Луонго
4
Сковен
22
Вшолек
15
Фримен
26
Силла
Остались в запасе
Брентфорд
Куинз Парк Рейнджерс
12
Люк Дэниэльс
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
12
Алекс Смитис
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
12
Алекс Смитис
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
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Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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