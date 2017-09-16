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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Рединг
Брентфорд - Рединг: обзор матча 16 сентября 2017
Брентфорд
16.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
16'
Д. Кларк
69'
Л. Келли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Рединг
81'
Желтая карточка
Д. Обита
Желтая карточка
Н. Мопе
72'
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Келли
34'
Желтая карточка
Д. Эдвардс
25'
Желтая карточка
Г. МакКлири
ГОЛ! 1:0!
Д. Кларк
Пас отдал
Н. Мопе
16'
5'
Желтая карточка
П. МакШейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
20
Джастин Шайбу
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
3-4-1-2
25
Бентли
3
Генри
6
Бьелланд
15
Иган
14
Сойерс
15
Мокоджо
18
Вудс
36
Кларк
8
Джозефзун
11
Мопе
11
Уоткинс
4-3-2
1
Манноне
2
Гантер
26
Мур
5
МакШейн
6
Блэкетт
14
Алуко
4
Келли
16
Эдвардс
12
МакКлири
10
Бедварссон
Остались в запасе
Брентфорд
Рединг
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
20
Джастин Шайбу
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
20
Джастин Шайбу
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Остались в запасе
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Брентфорд - Рединг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
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Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
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04.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
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