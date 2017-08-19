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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Брентфорд
Ипсвич Таун - Брентфорд: обзор матча 19 августа 2017
Ипсвич Таун
19.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 0
Завершен
Брентфорд
51'
Д. Гарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Брентфорд
Желтая карточка
М. Кенлок
80'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гарнер
Пас отдал
Г. Уорд
51'
45'
+2
Желтая карточка
Н. Мопе
40'
Желтая карточка
Р. Сойерс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
17
Адам МакДоннелл
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
43
Берсант Целина
АП
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
4-2-3
33
Биалковски
2
Йорфа
3
Кнудсен
30
Кенлок
12
Спенс
8
Скьюз
18
Уорд
14
Гарнер
17
МакГолдрик
20
Сирс
3-3-1-3
25
Бентли
3
Дальсгаард
2
Колен
6
Дин
23
Йеннарис
14
Сойерс
15
Мокоджо
8
Джозефзун
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Брентфорд
43
Берсант Целина
АП
1
Дин Геркен
ВР
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
17
Адам МакДоннелл
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
12
Люк Дэниэльс
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
1
Дин Геркен
ВР
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
17
Адам МакДоннелл
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Ипсвич Таун - Брентфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
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