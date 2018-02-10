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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Престон
Брентфорд - Престон: обзор матча 10 февраля 2018
Брентфорд
10.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 1
Завершен
Престон
62'
Ф. Джозефзун
54'
Т. Баркуйзен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Престон
Желтая карточка
Д. Иган
90'
+1
74'
Вторая желтая
Г. Каннингэм
73'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
63'
Желтая карточка
П. Галлахер
ГОЛ! 1:1!
Ф. Джозефзун
Пас отдал
Х. Дальсгаард
62'
54'
ГОЛ! 0:1!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
Г. Каннингэм
32'
Желтая карточка
Д. Фишер
Желтая карточка
Д. МакИкран
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Престон
1
Деклан Радд
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
4
Льюис МакЛед
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
3-4-1-2
25
Бентли
6
Бьелланд
15
Иган
3
Дальсгаард
14
Сойерс
23
Йеннарис
36
Кларк
16
МакИкран
8
Джозефзун
11
Уоткинс
11
Мопе
4-4-1
1
Радд
14
Фишер
23
Хантингтон
3
Сперр
8
Каннингэм
8
Брауне
14
Джонсон
12
Галлахер
29
Баркуйзен
47
Робинсон
Остались в запасе
Брентфорд
Престон
12
Люк Дэниэльс
ВР
4
Льюис МакЛед
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
12
Крис Максвелл
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
4
Льюис МакЛед
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Брентфорд - Престон
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
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