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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Брентфорд
Болтон - Брентфорд: обзор матча 23 сентября 2017
Болтон
23.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
0 : 3
Завершен
Брентфорд
38'
Й. Барбе
62'
Н. Йеннарис
84'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Брентфорд
84'
ГОЛ! 0:3!
О. Уоткинс
Пас отдал
Р. Вудс
76'
Желтая карточка
Н. Йеннарис
62'
ГОЛ! 0:2!
Н. Йеннарис
Пас отдал
Й. Барбе
Желтая карточка
Ч. Карачан
56'
Желтая карточка
Р. Бурк
45'
+2
38'
ГОЛ! 0:1!
Й. Барбе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
3-2-3-2
13
Олнвик
31
Уитер
5
Биверс
33
Робинсон
32
Бурк
2
Литтл
22
Мораиш
24
Каллен
68
Карачан
10
Армстронг
14
Мадин
4-4-2
25
Бентли
3
Дальсгаард
6
Бьелланд
15
Иган
3
Генри
14
Сойерс
36
Кларк
23
Йеннарис
18
Вудс
11
Уоткинс
11
Мопе
Остались в запасе
Болтон
Брентфорд
33
Марк Ховард
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Болтон - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
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1 : 2
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