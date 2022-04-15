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    Джо Лолли - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Джо
    Фамилия Лолли
    Команда Сидней
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 августа 1992 (30 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 26 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.05.2022 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    17.05.2022 71' -122' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2
    (3:2)п    		 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    14.05.2022 69' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    07.05.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    03.05.2022 84' -90' Борнмут (Борнмут) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    30.04.2022 70' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 5:1 Суонси (Суонси)
    26.04.2022 67' -90' Фулхэм (Лондон) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    23.04.2022 61' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    18.04.2022 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 4:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    15.04.2022 81' -90' Лутон Таун (Лутон) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    09.04.2022 81' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    06.04.2022 58' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Ковентри (Ковентри)
    02.04.2022 74' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:4 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    88'
    16.03.2022 79' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    12.03.2022 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 4:0 Рединг (Рединг)
    04.03.2022 89' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    26.02.2022 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    22.02.2022 Был в запасе Престон (Престон) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    26.11.2021 66' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    23.11.2021 1' -68' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Лутон Таун (Лутон)
    20.11.2021 1' -67' Рединг (Рединг) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    4'
    06.11.2021 63' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Престон (Престон)
    02.11.2021 1' -57' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    29.10.2021 1' -67' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    24.10.2021 62' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:4 Фулхэм (Лондон)
    19.10.2021 77' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    16.10.2021 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Блэкпул (Блэкпул)
    02.10.2021 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    29.09.2021 1' -75' Барнсли (Барнсли) 1:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    25.09.2021 1' -68' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    18.09.2021 1' -61' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    15.09.2021 66' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    12.09.2021 67' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Кардифф (Кардифф)
    14.08.2021 1' -68' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Борнмут (Борнмут)
    08.08.2021 1' -89' Ковентри (Ковентри) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
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