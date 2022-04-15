Джо Лолли - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Лолли
|Команда
|Сидней
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Лолли
|Команда
|Сидней
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|26
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.05.2022
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|17.05.2022
|71' -122'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
(3:2)п
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|14.05.2022
|69' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|07.05.2022
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|03.05.2022
|84' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|30.04.2022
|70' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|5:1
|Суонси (Суонси)
|26.04.2022
|67' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|23.04.2022
|61' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|4:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|15.04.2022
|81' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|09.04.2022
|81' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|06.04.2022
|58' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Ковентри (Ковентри)
|02.04.2022
|74' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|88'
|16.03.2022
|79' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|4:0
|Рединг (Рединг)
|04.03.2022
|89' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|22.02.2022
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|26.11.2021
|66' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|23.11.2021
|1' -68'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:0
|Лутон Таун (Лутон)
|20.11.2021
|1' -67'
|Рединг (Рединг)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|4'
|06.11.2021
|63' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Престон (Престон)
|02.11.2021
|1' -57'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|29.10.2021
|1' -67'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|24.10.2021
|62' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:4
|Фулхэм (Лондон)
|19.10.2021
|77' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|29.09.2021
|1' -75'
|Барнсли (Барнсли)
|1:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|25.09.2021
|1' -68'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|18.09.2021
|1' -61'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|15.09.2021
|66' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|12.09.2021
|67' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Кардифф (Кардифф)
|14.08.2021
|1' -68'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Борнмут (Борнмут)
|08.08.2021
|1' -89'
|Ковентри (Ковентри)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)