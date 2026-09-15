Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 750 тыс

Джо Лолли - статистика

Ньюкасл Джетс
25 августа 1992 (34)
#11 | Нападающий
179 см
Англия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Касима Антлерс
7 : 1
15.09.2026
Ньюкасл Джетс
1' - 90'
79'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
26
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, Финал
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
29.05.2022
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Ноттингем Форест
1 : 2
17.05.2022
Шеффилд Юнайтед
71' - 120'
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
14.05.2022
Ноттингем Форест
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Халл Сити
1 : 1
07.05.2022
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Борнмут
1 : 0
03.05.2022
Ноттингем Форест
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ноттингем Форест
5 : 1
30.04.2022
Суонси
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Фулхэм
0 : 1
26.04.2022
Ноттингем Форест
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 1
23.04.2022
Ноттингем Форест
61' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ноттингем Форест
4 : 0
18.04.2022
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Лутон Таун
1 : 0
15.04.2022
Ноттингем Форест
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
09.04.2022
Бирмингем Сити
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
06.04.2022
Ковентри
58' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Блэкпул
1 : 4
02.04.2022
Ноттингем Форест
74' - 90'
88'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
16.03.2022
Куинз Парк Рейнджерс
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ноттингем Форест
4 : 0
12.03.2022
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
04.03.2022
Ноттингем Форест
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
26.02.2022
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Престон
0 : 0
22.02.2022
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Вест Бромвич
0 : 0
26.11.2021
Ноттингем Форест
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
23.11.2021
Лутон Таун
1' - 68'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рединг
1 : 1
20.11.2021
Ноттингем Форест
1' - 67'
4'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
06.11.2021
Престон
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
02.11.2021
Шеффилд Юнайтед
1' - 57'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
29.10.2021
Ноттингем Форест
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
16.10.2021
Блэкпул
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
0 : 3
02.10.2021
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Барнсли
1 : 3
29.09.2021
Ноттингем Форест
1' - 75'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
25.09.2021
Миллуолл
1' - 68'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
18.09.2021
Ноттингем Форест
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
15.09.2021
Мидлсбро
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
12.09.2021
Кардифф
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
14.08.2021
Борнмут
1' - 68'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ковентри
2 : 1
08.08.2021
Ноттингем Форест
1' - 90'
Главные новости
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
3
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+