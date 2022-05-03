Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Ноттингем Форест
Борнмут - Ноттингем Форест: обзор матча 03 мая 2022
Борнмут
03.05.2022, вторник, 21:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
83'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Д. Соланке
90'
+8
Желтая карточка
М. Траверс
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
Д. Спенс
Замена
К. Мефам
️️️️
Д. Энтони
89'
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Р. Кристи
88'
85'
Замена
А. Майтен
️️️️
Ф. Зинкернагель
84'
Замена
Р. Ларея
️️️️
Д. Коулбэк
84'
Замена
Д. Лолли
️️️️
С. Кук
ГОЛ! 1:0!
К. Мур
Пас отдал
Ф. Биллинг
83'
82'
Желтая карточка
С. Маккена
Замена
К. Мур
️️️️
Ж. Лерма
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Борнмут
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
88
Кафу
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Джо Лолли
ЦФ
4-3-1-2
12
Траверс
33
Земура
6
Келли
15
Смит
3
Филлипс
8
Биллинг
10
Кук
8
Лерма
10
Кристи
19
Энтони
19
Соланке
4-1-2-2-1
30
Самба
99
Спенс
26
Маккена
27
Кук
6
Уорролл
37
Гарнер
4
Коулбэк
22
Йетс
11
Зинкернагель
22
Джонсон
9
Сарридж
19
Энтони
2
Мефам
2
Мефам
19
Энтони
10
Кристи
4
Пирсон
4
Пирсон
10
Кристи
8
Лерма
19
Мур
19
Мур
8
Лерма
4
Коулбэк
22
Ларея
22
Ларея
4
Коулбэк
11
Зинкернагель
77
Майтен
77
Майтен
11
Зинкернагель
27
Кук
11
Лолли
11
Лолли
27
Кук
Остались в запасе
Борнмут
Ноттингем Форест
28
Фредди Вудман
ВР
2
Итан Лейрд
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
Главный тренер
Скотт Паркер
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
2
Итан Лейрд
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Борнмут - Ноттингем Форест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Новости команд
Все
Борнмут
Ноттингем Форест
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
10:14
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
10:14
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+