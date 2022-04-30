Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Суонси
Ноттингем Форест - Суонси: обзор матча 30 апреля 2022
Ноттингем Форест
30.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
5 : 1
Завершен
Суонси
22'
С. Кристи (АГ)
48'
С. Сарридж
52'
С. Сарридж
69'
С. Сарридж
84'
А. Майтен
28'
М. Обафеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Суонси
ГОЛ! 5:1!
А. Майтен
84'
Замена
Р. Ларея
️️️️
Д. Коулбэк
83'
78'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Ж. Пироэ
Замена
А. Майтен
️️️️
С. Сарридж
76'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Ф. Зинкернагель
70'
ГОЛ! 4:1!
С. Сарридж
69'
57'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Р. Мэннинг
ГОЛ! 3:1!
С. Сарридж
Пас отдал
Д. Гарнер
52'
ГОЛ! 2:1!
С. Сарридж
Пас отдал
Д. Гарнер
48'
38'
Желтая карточка
Д. Латибодье
28'
ГОЛ! 1:1!
М. Обафеми
Пас отдал
М. Гримес
24'
Желтая карточка
С. Кристи
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Кристи
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
17
Ханнес Вольф
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
88
Кафу
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
4
Джей Фултон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Самба
6
Уорролл
26
Маккена
27
Кук
99
Спенс
37
Гарнер
22
Йетс
4
Коулбэк
22
Джонсон
11
Зинкернагель
9
Сарридж
4-2-2-2
1
Фишер
26
Ноутон
22
Латибодье
29
Кристи
3
Мэннинг
4
Даунс
6
Гримес
20
Конгрив
17
Вольф
21
Обафеми
9
Пироэ
4
Коулбэк
22
Ларея
22
Ларея
4
Коулбэк
9
Сарридж
77
Майтен
77
Майтен
9
Сарридж
11
Зинкернагель
11
Лолли
11
Лолли
11
Зинкернагель
9
Пироэ
4
Фултон
4
Фултон
9
Пироэ
3
Мэннинг
10
Нтчам
10
Нтчам
3
Мэннинг
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Суонси
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
8
Кори Смит
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
8
Кори Смит
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Ноттингем Форест - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Суонси
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+