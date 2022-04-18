Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Вест Бромвич
Ноттингем Форест - Вест Бромвич: обзор матча 18 апреля 2022
Ноттингем Форест
18.04.2022, понедельник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
4 : 0
Завершен
Вест Бромвич
19'
Б. Джонсон (П)
23'
Р. Йетс
45+2'
Д. Коулбэк
90+3'
С. Сарридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Вест Бромвич
ГОЛ! 4:0!
С. Сарридж
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
90'
+3
86'
Желтая карточка
М. Филлипс
Замена
Кафу
️️️️
Р. Йетс
79'
Замена
Р. Ларея
️️️️
Д. Спенс
79'
Замена
С. Кук
️️️️
С. Маккена
75'
74'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Э. Кэрролл
Желтая карточка
Р. Йетс
60'
54'
Замена
Д. Моламби
️️️️
А. Моуатт
ГОЛ! 3:0!
Д. Коулбэк
Пас отдал
Б. Джонсон
45'
+2
39'
Желтая карточка
Т. Гарднер-Хикман
29'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
К. Грант
ГОЛ! 2:0!
Р. Йетс
Пас отдал
Д. Гарнер
23'
Желтая карточка
Д. Спенс
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Джонсон
19'
17'
Вторая желтая
Д. Ферлонг
14'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
3
Адам Рич
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
88
Кафу
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Джо Лолли
ЦФ
Вест Бромвич
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
1
Алекс Палмер
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Самба
6
Уорролл
2
Фигейреду
26
Маккена
99
Спенс
37
Гарнер
22
Йетс
4
Коулбэк
22
Джонсон
11
Зинкернагель
9
Сарридж
3-3-2-2
27
Баттон
5
Бартли
26
О'Ши
5
Кларк
2
Ферлонг
8
Ливермор
22
Таунсенд
3
Рич
20
Моуатт
9
Кэрролл
9
Грант
99
Спенс
22
Ларея
22
Ларея
99
Спенс
26
Маккена
27
Кук
27
Кук
26
Маккена
22
Йетс
88
Кафу
88
Кафу
22
Йетс
9
Грант
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
9
Грант
20
Моуатт
8
Моламби
8
Моламби
20
Моуатт
9
Кэрролл
25
Филлипс
25
Филлипс
9
Кэрролл
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Вест Бромвич
34
Этан Хорват
ВР
77
Алекс Майтен
ЛВ
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
1
Алекс Палмер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
77
Алекс Майтен
ЛВ
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Джо Лолли
ЦФ
Остались в запасе
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
1
Алекс Палмер
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Ноттингем Форест - Вест Бромвич
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Вест Бромвич
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+