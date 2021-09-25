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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Миллуолл
Ноттингем Форест - Миллуолл: обзор матча 25 сентября 2021
Ноттингем Форест
25.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 1
Завершен
Миллуолл
52'
М. Лоу
32'
M. Smith
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Миллуолл
Замена
А. Майтен
️️️️
Б. Джонсон
88'
87'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
M. Smith
85'
Желтая карточка
Д. Баллард
82'
Желтая карточка
Б. Афобе
Желтая карточка
Д. Уорролл
82'
78'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
78'
Замена
Д. Эванс
️️️️
О. Ожо
78'
Замена
Б. Митчелл
️️️️
М. Кифтенбельд
69'
Замена
Б. Афобе
️️️️
К. Мэхони
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
Д. Лолли
68'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Лоу
Пас отдал
С. Маккена
52'
32'
ГОЛ! 0:1!
M. Smith
Пас отдал
О. Ожо
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Л. Граббан
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
11
Филип Зинкернагель
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
3-3-2-1-1
30
Самба
2
Фигейреду
26
Маккена
99
Спенс
3
Лоу
37
Гарнер
6
Уорролл
22
Йетс
11
Лолли
22
Джонсон
11
Граббан
4-4-2
33
Биалковски
4
Хатчинсон
3
Уоллес
2
Мэлони
5
Баллард
8
Кифтенбельд
11
Мэхони
9
Ожо
6
Сэйвилл
17
18
Леонард
22
Джонсон
77
Майтен
77
Майтен
22
Джонсон
11
Граббан
33
Тэйлор
33
Тэйлор
11
Граббан
11
Лолли
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
11
Лолли
9
Ожо
12
Эванс
12
Эванс
9
Ожо
8
Кифтенбельд
16
Митчелл
16
Митчелл
8
Кифтенбельд
17
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
17
11
Мэхони
23
Афобе
23
Афобе
11
Мэхони
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Миллуолл
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
25
Джордж Лонг
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Ноттингем Форест - Миллуолл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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