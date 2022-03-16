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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 16 марта 2022
Ноттингем Форест
16.03.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 38 тур
3 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
55'
Д. Спенс
83'
Р. Йетс
87'
Б. Джонсон
40'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 3:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Кафу
87'
Замена
Кафу
️️️️
Ф. Зинкернагель
84'
ГОЛ! 2:1!
Р. Йетс
Пас отдал
Д. Гарнер
83'
80'
Желтая карточка
М. Одубайо
Замена
Д. Лолли
️️️️
С. Маккена
79'
Замена
С. Сарридж
️️️️
К. Дэвис
79'
Желтая карточка
К. Дэвис
77'
Желтая карточка
Р. Йетс
62'
62'
Замена
С. Йохансен
️️️️
А. Доззел
62'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Л. Амос
60'
Желтая карточка
Л. Уоллас
ГОЛ! 1:1!
Д. Спенс
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
55'
54'
Желтая карточка
С. Филд
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Грэй
Пас отдал
И. Хаир
36'
Желтая карточка
А. Доззел
31'
Замена
И. Хаир
️️️️
К. Уиллок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Куинз Парк Рейнджерс
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Уоллас
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
10
Люк Амос
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
77
Алекс Майтен
ЛВ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
88
Кафу
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Мерфи Махони
ВР
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
32
Чарли Остин
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
4-1-2-2-1
34
Хорват
6
Уорролл
2
Фигейреду
26
Маккена
99
Спенс
37
Гарнер
22
Йетс
4
Коулбэк
22
Джонсон
11
Зинкернагель
9
Дэвис
3-2-3-1-1
1
Маршалл
28
Сэндерсон
2
Данн
16
Дикки
28
Одубайо
3
Уоллас
10
Амос
26
Филд
21
Доззел
16
Уиллок
45
Грэй
11
Зинкернагель
88
Кафу
88
Кафу
11
Зинкернагель
26
Маккена
11
Лолли
11
Лолли
26
Маккена
9
Дэвис
9
Сарридж
9
Сарридж
9
Дэвис
10
Амос
29
Хендрик
29
Хендрик
10
Амос
21
Доззел
10
Йохансен
10
Йохансен
21
Доззел
16
Уиллок
10
Хаир
10
Хаир
16
Уиллок
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Куинз Парк Рейнджерс
10
Ксанде Силва
ПВ
30
Брис Самба
ВР
22
Ричмонд Ларея
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
1
Мерфи Махони
ВР
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
10
Ксанде Силва
ПВ
30
Брис Самба
ВР
22
Ричмонд Ларея
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
Остались в запасе
1
Мерфи Махони
ВР
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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