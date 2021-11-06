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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Престон
Ноттингем Форест - Престон: обзор матча 06 ноября 2021
Ноттингем Форест
06.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
3 : 0
Завершен
Престон
32'
Л. Граббан (П)
41'
Д. Коулбэк
70'
Л. Граббан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Престон
Желтая карточка
Л. Тэйлор
90'
+4
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Л. Граббан
71'
ГОЛ! 3:0!
Л. Граббан
70'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Ф. Зинкернагель
68'
Замена
Д. Лолли
️️️️
А. Майтен
63'
57'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Б. Поттс
56'
Замена
Г. Каннингэм
️️️️
Д. Ирл
52'
Желтая карточка
Д. Стори
Желтая карточка
Л. Граббан
51'
43'
Желтая карточка
А. Маккэнн
ГОЛ! 2:0!
Д. Коулбэк
41'
32'
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Граббан
32'
26'
Желтая карточка
Э. Хьюз
20'
Замена
Д. Стори
️️️️
П. Бауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
22
Райан Йетс
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
11
Филип Зинкернагель
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Престон
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Брайан Охеда
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Престон
20
Paul Huntington
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
4-2-1-3
30
Самба
3
Лоу
6
Уорролл
26
Маккена
99
Спенс
22
Йетс
77
Майтен
22
Джонсон
11
Граббан
11
Зинкернагель
4
Коулбэк
2-4-5
5
Бауэр
16
Хьюз
29
Баркуйзен
8
Маккэнн
14
Джонсон
44
Поттс
1
Иверсен
4
ван ден Берг
8
Уайтмэн
32
Ирл
17
Риис
11
Зинкернагель
37
Гарнер
37
Гарнер
11
Зинкернагель
77
Майтен
11
Лолли
11
Лолли
77
Майтен
11
Граббан
33
Тэйлор
33
Тэйлор
11
Граббан
5
Бауэр
14
Стори
14
Стори
5
Бауэр
44
Поттс
7
Синклейр
7
Синклейр
44
Поттс
32
Ирл
8
Каннингэм
8
Каннингэм
32
Ирл
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Престон
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
8
Брайан Охеда
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
20
Paul Huntington
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
8
Брайан Охеда
ЦП
Остались в запасе
20
Paul Huntington
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Ноттингем Форест - Престон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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