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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Ноттингем Форест
Лутон Таун - Ноттингем Форест: обзор матча 15 апреля 2022
Лутон Таун
15.04.2022, пятница, 14:30
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
37'
К. Нейсмит (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Ноттингем Форест
90'
+6
Желтая карточка
Т. Фигейреду
Желтая карточка
Э. Адебайо
90'
+3
Замена
Т. Локьер
️️️️
Э. Адебайо
90'
+3
Замена
П. Киосо
️️️️
Р. Снодграсс
81'
81'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Д. Коулбэк
Вторая желтая
С. Брэдли
78'
76'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Л. Граббан
74'
Желтая карточка
Д. Уорролл
Желтая карточка
Д. Ши
70'
66'
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
С. Маккена
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Г. Корник
65'
Желтая карточка
А. Кэмпбелл
64'
Желтая карточка
Р. Бурк
63'
63'
Желтая карточка
К. Дэвис
Желтая карточка
Ф. Оньединма
56'
Желтая карточка
К. Нейсмит
50'
44'
Желтая карточка
Д. Гарнер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Нейсмит
37'
Желтая карточка
С. Брэдли
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
44
Фред Оньединма
ПП
23
Роберт Снодграсс
ПП
23
Гарри Корник
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
2
Эллиот Торп
ЦП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
88
Кафу
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
3-3-2-2
1
Ши
15
Брэдли
14
Бри
17
Белл
32
Бурк
16
Кэмпбелл
3
Нейсмит
44
Оньединма
23
Снодграсс
45
Адебайо
23
Корник
4-1-2-1-2
30
Самба
99
Спенс
2
Фигейреду
26
Маккена
6
Уорролл
37
Гарнер
22
Йетс
4
Коулбэк
22
Джонсон
9
Дэвис
11
Граббан
45
Адебайо
15
Локьер
15
Локьер
45
Адебайо
23
Снодграсс
30
Киосо
30
Киосо
23
Снодграсс
23
Корник
14
Хилтон
14
Хилтон
23
Корник
26
Маккена
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
26
Маккена
11
Граббан
9
Сарридж
9
Сарридж
11
Граббан
4
Коулбэк
11
Лолли
11
Лолли
4
Коулбэк
Остались в запасе
Лутон Таун
Ноттингем Форест
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
2
Эллиот Торп
ЦП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
2
Эллиот Торп
ЦП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Остались в запасе
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Лутон Таун - Ноттингем Форест
7
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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