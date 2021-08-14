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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Борнмут
Ноттингем Форест - Борнмут: обзор матча 14 августа 2021
Ноттингем Форест
14.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 2
Завершен
Борнмут
48'
С. Маккена
28'
Д. Брукс
58'
Ф. Биллинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Борнмут
Желтая карточка
С. Маккена
90'
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
Д. Коулбэк
83'
81'
Замена
Л. Дэвис
️️️️
Э. Маркондес
Замена
Л. Граббан
️️️️
Л. Тэйлор
76'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
73'
Замена
А. Майтен
️️️️
Д. Лолли
68'
60'
Вторая желтая
Д. Брукс
58'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Биллинг
Пас отдал
Д. Энтони
ГОЛ! 1:1!
С. Маккена
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
48'
35'
Желтая карточка
Д. Брукс
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Брукс
Пас отдал
Д. Соланке
16'
Желтая карточка
К. Мефам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
22
Райан Йетс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
11
Филип Зинкернагель
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
2
Жорди Осеи-Туту
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
22
Фин Бэк
ЦП
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
14
Тайрис Форна
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Борнмут
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
44
Brennan Camp
ЦЗ
15
Ryan Glover
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
23
Уилл Деннис
ЦФ
0
Christian Saydee
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
2-2-1-5
30
Самба
2
Фигейреду
26
Маккена
22
Йетс
11
Лолли
22
Джонсон
33
Тэйлор
2
Осеи-Туту
4
Коулбэк
11
Зинкернагель
6
Лоуренс-Габриэль
3-3-1-3
12
Траверс
2
Мефам
6
Келли
33
Земура
10
Маркондес
8
Биллинг
18
Килкенни
7
Брукс
19
Энтони
19
Соланке
4
4
Коулбэк
12
Карвалью
12
Карвалью
4
Коулбэк
11
Лолли
77
Майтен
77
Майтен
11
Лолли
33
Тэйлор
11
Граббан
11
Граббан
33
Тэйлор
10
Маркондес
3
Дэвис
3
Дэвис
10
Маркондес
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Борнмут
34
Этан Хорват
ВР
22
Фин Бэк
ЦП
88
Кафу
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
44
Brennan Camp
ЦЗ
15
Ryan Glover
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
23
Уилл Деннис
ЦФ
0
Christian Saydee
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
22
Фин Бэк
ЦП
88
Кафу
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦФ
Остались в запасе
44
Brennan Camp
ЦЗ
15
Ryan Glover
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
23
Уилл Деннис
ЦФ
0
Christian Saydee
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Ноттингем Форест - Борнмут
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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