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Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
Ноттингем Форест - Бирмингем Сити: обзор матча 09 апреля 2022
Ноттингем Форест
09.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
2 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
5'
К. Дэвис
79'
С. Маккена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
82'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
82'
Замена
Т. Дини
️️️️
Т. Ричардс
Замена
С. Сарридж
️️️️
К. Дэвис
81'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Ф. Зинкернагель
81'
Замена
Л. Граббан
️️️️
Б. Джонсон
81'
ГОЛ! 2:0!
С. Маккена
Пас отдал
Д. Гарнер
79'
76'
Замена
Д. Грэм
️️️️
О. Эрнандес
70'
Замена
К. Трумен
️️️️
Н. Этеридж
60'
Желтая карточка
М. Колен
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
54'
43'
Желтая карточка
Г. Гарднер
25'
Желтая карточка
Н. Гордон
ГОЛ! 1:0!
К. Дэвис
Пас отдал
Б. Джонсон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
5
Нико Гордон
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
88
Кафу
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
91
Жереми Бела
ЛВ
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Джордан Джеймс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Самба
6
Уорролл
2
Фигейреду
26
Маккена
99
Спенс
37
Гарнер
22
Йетс
4
Коулбэк
22
Джонсон
11
Зинкернагель
9
Дэвис
3-1-2-2-2
13
Этеридж
24
Педерсен
4
Робертс
2
Колен
26
Суньич
7
Бакуна
20
Гарднер
11
Эрнандес
32
Ричардс
5
Гордон
25
Хоган
9
Дэвис
9
Сарридж
9
Сарридж
9
Дэвис
22
Джонсон
11
Граббан
11
Граббан
22
Джонсон
11
Зинкернагель
11
Лолли
11
Лолли
11
Зинкернагель
13
Этеридж
27
Трумен
27
Трумен
13
Этеридж
11
Эрнандес
10
Грэм
10
Грэм
11
Эрнандес
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
32
Ричардс
14
Дини
14
Дини
32
Ричардс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Бирмингем Сити
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
91
Жереми Бела
ЛВ
8
Джордан Джеймс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
Остались в запасе
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
Остались в запасе
91
Жереми Бела
ЛВ
8
Джордан Джеймс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Главный судья:
Гэвин Уорд
(Суррей)
Стадион:
Сити Граунд
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