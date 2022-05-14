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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест: обзор матча 14 мая 2022
Шеффилд Юнайтед
14.05.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
1 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
90+1'
С. Берге
10'
Д. Коулбэк
71'
Б. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Д. Балдок
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
С. Берге
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
90'
+1
90'
+1
Замена
А. Майтен
️️️️
Б. Джонсон
Замена
Р. Норрингтон-Дэвис
️️️️
Э. Стивенс
89'
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
Б. Осборн
82'
77'
Замена
К. Дэвис
️️️️
С. Сарридж
71'
ГОЛ! 0:2!
Б. Джонсон
Замена
Д. Балдок
️️️️
О. Норвуд
69'
69'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Ф. Зинкернагель
Желтая карточка
О. Норвуд
53'
44'
Желтая карточка
Д. Спенс
Желтая карточка
Д. Робинсон
44'
43'
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
34'
Желтая карточка
Д. Уорролл
Желтая карточка
Д. Флек
29'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коулбэк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
88
Кафу
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-1-5
25
Фодеринхэм
3
Стивенс
6
Бешам
15
Иган
14
Робинсон
16
Берге
23
Осборн
10
Гиббс-Уайт
13
Флек
10
Норвуд
7
Ндиайе
4-1-2-2-1
30
Самба
99
Спенс
27
Кук
26
Маккена
6
Уорролл
37
Гарнер
22
Йетс
4
Коулбэк
11
Зинкернагель
22
Джонсон
9
Сарридж
3
Стивенс
30
Норрингтон-Дэвис
30
Норрингтон-Дэвис
3
Стивенс
10
Норвуд
32
Балдок
32
Балдок
10
Норвуд
23
Осборн
29
Джеббисон
29
Джеббисон
23
Осборн
22
Джонсон
77
Майтен
77
Майтен
22
Джонсон
11
Зинкернагель
11
Лолли
11
Лолли
11
Зинкернагель
9
Сарридж
9
Дэвис
9
Дэвис
9
Сарридж
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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