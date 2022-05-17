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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 17 мая 2022
Ноттингем Форест
17.05.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
1 : 2
Первый матч – 2 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
19'
Б. Джонсон
47'
М. Гиббс-Уайт
75'
Д. Флек
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед
Замена
Кафу
️️️️
Д. Гарнер
118'
Желтая карточка
С. Кук
111'
109'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Флек
108'
Замена
Б. Осборн
️️️️
Д. Балдок
Желтая карточка
Д. Уорролл
90'
+1
Желтая карточка
С. Маккена
75'
75'
ГОЛ! 1:2!
Д. Флек
Пас отдал
Д. Балдок
Замена
К. Дэвис
️️️️
С. Сарридж
75'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Ф. Зинкернагель
71'
58'
Желтая карточка
Д. Робинсон
47'
ГОЛ! 1:1!
М. Гиббс-Уайт
Пас отдал
С. Берге
ГОЛ! 1:0!
Б. Джонсон
Пас отдал
С. Сарридж
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
88
Кафу
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Самба
6
Уорролл
26
Маккена
27
Кук
99
Спенс
37
Гарнер
22
Йетс
4
Коулбэк
22
Джонсон
11
Зинкернагель
9
Сарридж
3-3-4
25
Фодеринхэм
15
Иган
6
Бешам
30
Норрингтон-Дэвис
32
Балдок
16
Берге
14
Робинсон
7
Ндиайе
13
Флек
10
Норвуд
10
Гиббс-Уайт
37
Гарнер
88
Кафу
88
Кафу
37
Гарнер
11
Зинкернагель
11
Лолли
11
Лолли
11
Зинкернагель
9
Сарридж
9
Дэвис
9
Дэвис
9
Сарридж
32
Балдок
23
Осборн
23
Осборн
32
Балдок
13
Флек
14
Хурихейн
14
Хурихейн
13
Флек
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
17
Адам Дэвис
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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