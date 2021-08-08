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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Ноттингем Форест
Ковентри - Ноттингем Форест: обзор матча 08 августа 2021
Ковентри
08.08.2021, воскресенье, 18:30
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
81'
В. Дьекереш
90+6'
К. МакФадзин
36'
Л. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Ноттингем Форест
ГОЛ! 2:1!
К. МакФадзин
90'
+6
88'
Замена
Кафу
️️️️
Л. Тэйлор
ГОЛ! 1:1!
В. Дьекереш
Пас отдал
Б. Шиф
81'
76'
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
А. Майтен
Замена
Д. Джонс
️️️️
Я. Матсен
70'
Замена
Т. Уокер
️️️️
М. Уогхорн
69'
Желтая карточка
Г. Хамер
61'
58'
Желтая карточка
Л. Тэйлор
Желтая карточка
Я. Матсен
55'
Желтая карточка
К. МакФадзин
49'
Замена
М. Роуз
️️️️
Ж. Да Коста
46'
45'
Замена
Т. Фигейреду
️️️️
Л. Мбе Со
36'
ГОЛ! 0:1!
Л. Тэйлор
Пас отдал
Б. Джонсон
Желтая карточка
Б. Шиф
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
29
Мартин Уогхорн
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
25
Фанкати Дабо
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
38
Густаво Хамер
ЦФ
22
Ян Матсен
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
22
Райан Йетс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Ковентри
10
Тайлер Уокер
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
14
Тайрис Форна
ЦФ
11
Филип Зинкернагель
ЦФ
1-1-5
21
Мур
29
Уогхорн
17
О'Харе
38
Хамер
5
МакФадзин
5
Хайам
22
Матсен
18
Шиф
3-3-1-3
30
Самба
22
Мбе Со
26
Маккена
13
Бонг
22
Йетс
11
Лолли
77
Майтен
22
Джонсон
4
Коулбэк
6
Лоуренс-Габриэль
33
Тэйлор
29
Уогхорн
10
Уокер
10
Уокер
29
Уогхорн
22
Матсен
10
Джонс
10
Джонс
22
Матсен
96
Да Коста
5
Роуз
5
Роуз
96
Да Коста
22
Мбе Со
2
Фигейреду
2
Фигейреду
22
Мбе Со
33
Тэйлор
88
Кафу
88
Кафу
33
Тэйлор
77
Майтен
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
77
Майтен
Остались в запасе
Ковентри
Ноттингем Форест
26
Джордан Шипли
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
14
Тайрис Форна
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
26
Джордан Шипли
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
14
Тайрис Форна
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Ковентри - Ноттингем Форест
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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