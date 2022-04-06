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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Ковентри
Ноттингем Форест - Ковентри: обзор матча 06 апреля 2022
Ноттингем Форест
06.04.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 0
Завершен
Ковентри
25'
Б. Джонсон
62'
Д. Гарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Ковентри
Желтая карточка
Д. Коулбэк
90'
+2
85'
Замена
Р. Хоули
️️️️
Г. Хамер
Замена
Л. Граббан
️️️️
Б. Джонсон
78'
Замена
С. Сарридж
️️️️
К. Дэвис
78'
77'
Желтая карточка
Д. Хайам
66'
Замена
Ф. Тавареш
️️️️
Б. Шиф
66'
Замена
Я. Матсен
️️️️
Т. Кейн
ГОЛ! 2:0!
Д. Гарнер
Пас отдал
К. Дэвис
62'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Ф. Зинкернагель
58'
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
56'
39'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
ГОЛ! 1:0!
Б. Джонсон
25'
Желтая карточка
Д. Уорролл
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
5
Доминик Хайам
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
88
Кафу
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Ковентри
22
Ян Матсен
ЛЗ
25
Райан Хоули
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
41
Уилл Бапага
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Самба
6
Уорролл
26
Маккена
2
Фигейреду
99
Спенс
37
Гарнер
22
Йетс
4
Коулбэк
22
Джонсон
11
Зинкернагель
9
Дэвис
3-1-1-5
21
Мур
25
Дабо
34
Кейн
21
Бидуэлл
38
Хамер
17
О'Харе
5
Хайам
5
Роуз
18
Шиф
24
Аллен
14
Дьекереш
22
Джонсон
11
Граббан
11
Граббан
22
Джонсон
9
Дэвис
9
Сарридж
9
Сарридж
9
Дэвис
11
Зинкернагель
11
Лолли
11
Лолли
11
Зинкернагель
34
Кейн
22
Матсен
22
Матсен
34
Кейн
38
Хамер
25
Хоули
25
Хоули
38
Хамер
18
Шиф
7
Тавареш
7
Тавареш
18
Шиф
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ковентри
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
41
Уилл Бапага
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
Остались в запасе
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
41
Уилл Бапага
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Ноттингем Форест - Ковентри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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