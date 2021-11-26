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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Ноттингем Форест
Вест Бромвич - Ноттингем Форест: обзор матча 26 ноября 2021
Вест Бромвич
26.11.2021, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
0 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ноттингем Форест
Замена
Д. Хагилл
️️️️
К. Грант
79'
Замена
А. Рич
️️️️
К. Робинсон
72'
71'
Замена
А. Майтен
️️️️
Т. Фигейреду
Вторая желтая
Д. Моламби
70'
66'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Ф. Зинкернагель
Желтая карточка
Д. Моламби
60'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Г. Диангана
60'
22'
Желтая карточка
Д. Уорролл
16'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
Желтая карточка
М. Кларк
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
3
Адам Рич
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
88
Кафу
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
3-2-3-2
26
Джонстон
5
Бартли
5
Кларк
4
Кипр
22
Таунсенд
2
Ферлонг
19
Диангана
8
Моламби
20
Моуатт
47
Робинсон
9
Грант
3-3-1-2-1
30
Самба
2
Фигейреду
99
Спенс
13
Бонг
26
Маккена
37
Гарнер
6
Уорролл
22
Йетс
11
Зинкернагель
22
Джонсон
11
Граббан
47
Робинсон
3
Рич
3
Рич
47
Робинсон
19
Диангана
25
Филлипс
25
Филлипс
19
Диангана
9
Грант
9
Хагилл
9
Хагилл
9
Грант
11
Зинкернагель
11
Лолли
11
Лолли
11
Зинкернагель
2
Фигейреду
77
Майтен
77
Майтен
2
Фигейреду
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ноттингем Форест
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
18
Том Феллоус
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
34
Этан Хорват
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
88
Кафу
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
18
Том Феллоус
ЦП
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
88
Кафу
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Вест Бромвич - Ноттингем Форест
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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