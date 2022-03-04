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Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест: обзор матча 04 марта 2022
Шеффилд Юнайтед
04.03.2022, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
69'
Б. Шарп
90+5'
Р. Йетс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Р. Йетс
Пас отдал
Д. Гарнер
Желтая карточка
О. МакБарни
90'
+3
89'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Д. Коулбэк
Желтая карточка
Р. Норрингтон-Дэвис
87'
85'
Замена
А. Майтен
️️️️
Ф. Зинкернагель
Замена
О. МакБарни
️️️️
Б. Шарп
84'
79'
Замена
С. Сарридж
️️️️
С. Маккена
ГОЛ! 1:0!
Б. Шарп
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
69'
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
О. Норвуд
67'
Замена
Б. Осборн
️️️️
Ф. Серики
67'
Желтая карточка
Б. Дэвис
51'
43'
Желтая карточка
Д. Гарнер
33'
Пенальти не реализован!
Б. Джонсон
Желтая карточка
Д. Робинсон
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
38
Феми Серики
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Ноттингем Форест
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
11
Джо Лолли
ЦП
88
Кафу
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
4-1-3-2
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
6
Дэвис
15
Иган
30
Норрингтон-Дэвис
16
Берге
13
Флек
10
Гиббс-Уайт
10
Норвуд
14
Шарп
38
Серики
4-1-2-2-1
34
Хорват
99
Спенс
27
Кук
6
Уорролл
26
Маккена
37
Гарнер
22
Йетс
4
Коулбэк
11
Зинкернагель
22
Джонсон
9
Дэвис
38
Серики
23
Осборн
23
Осборн
38
Серики
10
Норвуд
29
Джеббисон
29
Джеббисон
10
Норвуд
14
Шарп
9
МакБарни
9
МакБарни
14
Шарп
4
Коулбэк
11
Лолли
11
Лолли
4
Коулбэк
11
Зинкернагель
77
Майтен
77
Майтен
11
Зинкернагель
26
Маккена
9
Сарридж
9
Сарридж
26
Маккена
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
17
Адам Дэвис
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
10
Ксанде Силва
ПВ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
Остались в запасе
10
Ксанде Силва
ПВ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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