Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест
Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест: обзор матча 23 апреля 2022
Питерборо Юнайтед
23.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
45'
С. Сарридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест
90'
Желтая карточка
Б. Самба
89'
Замена
Кафу
️️️️
Л. Граббан
88'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
74'
Замена
Л. Граббан
️️️️
С. Сарридж
73'
Желтая карточка
С. Сарридж
Желтая карточка
С. Шмодикс
67'
Замена
Д. Рэндалл
️️️️
Ж. Фукс
66'
61'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Ф. Зинкернагель
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
Р. Джонс
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
С. Сарридж
Пас отдал
Б. Джонсон
Желтая карточка
Д. Тэйлор
25'
Желтая карточка
Х. Берроуз
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
13
Дэвид Корнелл
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
7
Жеандо Фукс
ОП
14
Джек Тэйлор
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
17
Кваме Поку
АП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
10
Рис Браун
ЦП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
88
Кафу
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
3-1-2-2-2
13
Корнелл
20
Найт
5
Эдвардс
2
Кент
7
Фукс
14
Берроуз
14
Тэйлор
17
Поку
11
Шмодикс
26
Джонс
9
Кларк-Харрис
4-1-2-2-1
30
Самба
99
Спенс
2
Фигейреду
26
Маккена
6
Уорролл
37
Гарнер
22
Йетс
4
Коулбэк
11
Зинкернагель
22
Джонсон
9
Сарридж
7
Фукс
31
Рэндалл
31
Рэндалл
7
Фукс
26
Джонс
7
Мэрриот
7
Мэрриот
26
Джонс
Граббан
88
Кафу
88
Кафу
Граббан
11
Зинкернагель
11
Лолли
11
Лолли
11
Зинкернагель
9
Сарридж
11
Граббан
11
Граббан
9
Сарридж
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Ноттингем Форест
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
10
Рис Браун
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
10
Рис Браун
ЦП
Остались в запасе
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Лондон Роад
Новости команд
Все
Питерборо Юнайтед
Ноттингем Форест
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
2023.05.19 18:36
4
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+