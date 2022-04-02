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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Ноттингем Форест
Блэкпул - Ноттингем Форест: обзор матча 02 апреля 2022
Блэкпул
02.04.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 4
Завершен
Ноттингем Форест
89'
К. Коннолли
11'
Ф. Зинкернагель
31'
Б. Джонсон
36'
Б. Джонсон
82'
С. Сарридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Ноттингем Форест
ГОЛ! 1:4!
К. Коннолли
89'
88'
Желтая карточка
Д. Лолли
82'
ГОЛ! 0:4!
С. Сарридж
Пас отдал
С. Маккена
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Д. Йетс
75'
74'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Ф. Зинкернагель
67'
Замена
С. Сарридж
️️️️
К. Дэвис
66'
Замена
Л. Граббан
️️️️
Б. Джонсон
Замена
К. Андерсон
️️️️
С. Хэмилтон
63'
Замена
К. Коннолли
️️️️
K. Stewart
60'
Желтая карточка
K. Stewart
55'
36'
ГОЛ! 0:3!
Б. Джонсон
31'
ГОЛ! 0:2!
Б. Джонсон
Пас отдал
Р. Йетс
11'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
Б. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
6
Kevin Stewart
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
15
Джордан Торнили
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
88
Кафу
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
1-2-1-5
32
Гримшоу
21
Стерлинг
6
16
Дугалл
11
Боулер
22
Хэмилтон
15
Торнили
21
Экпитета
3
Хасбэнд
14
Мадин
4-1-2-2-1
30
Самба
99
Спенс
6
Уорролл
26
Маккена
2
Фигейреду
37
Гарнер
22
Йетс
4
Коулбэк
11
Зинкернагель
22
Джонсон
9
Дэвис
6
6
Коннолли
6
Коннолли
6
22
Хэмилтон
21
Андерсон
21
Андерсон
22
Хэмилтон
12
Йетс
19
Ловери
19
Ловери
12
Йетс
9
Дэвис
9
Сарридж
9
Сарридж
9
Дэвис
11
Зинкернагель
11
Лолли
11
Лолли
11
Зинкернагель
22
Джонсон
11
Граббан
11
Граббан
22
Джонсон
Остались в запасе
Блэкпул
Ноттингем Форест
12
Крис Максвелл
ВР
36
Ричард Кио
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
34
Этан Хорват
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
36
Ричард Кио
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Блэкпул - Ноттингем Форест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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