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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест: обзор матча 18 сентября 2021
Хаддерсфилд Таун
18.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
22'
Л. Граббан
48'
Л. Николлс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест
79'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Б. Джонсон
79'
Замена
Д. Ричардсон
️️️️
Д. Спенс
68'
Желтая карточка
Д. Гарнер
Желтая карточка
О. Тертон
61'
61'
Замена
А. Майтен
️️️️
Д. Лолли
Замена
А. Одубеко
️️️️
Д. Уорд
58'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Д. Корома
58'
48'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Л. Николлс
Замена
О. Тертон
️️️️
М. Пирсон
46'
22'
ГОЛ! 0:1!
Л. Граббан
Пас отдал
Б. Джонсон
Желтая карточка
Д. Уорд
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
21
Ли Николлс
ЦФ
7
Сорба Томас
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
20
Олли Тертон
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
88
Кафу
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
4-3-4
15
Тоффоло
12
Лис
6
Колуилл
5
Пирсон
6
Хогг
27
О'Брайен
10
Синани
21
Николлс
25
Уорд
37
Корома
7
Томас
3-3-2-1-1
30
Самба
2
Фигейреду
26
Маккена
99
Спенс
6
Уорролл
37
Гарнер
3
Лоу
22
Йетс
11
Лолли
22
Джонсон
11
Граббан
37
Корома
14
Холмс
14
Холмс
37
Корома
5
Пирсон
20
Тертон
20
Тертон
5
Пирсон
25
Уорд
11
Одубеко
11
Одубеко
25
Уорд
99
Спенс
2
Ричардсон
2
Ричардсон
99
Спенс
11
Лолли
77
Майтен
77
Майтен
11
Лолли
22
Джонсон
4
Коулбэк
4
Коулбэк
22
Джонсон
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ноттингем Форест
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
50
Alex Vallejo
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
34
Этан Хорват
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
50
Alex Vallejo
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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