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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест: обзор матча 29 октября 2021
Куинз Парк Рейнджерс
29.10.2021, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
45+5'
Л. Дайкс
90+1'
Д. Коулбэк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
90'
+2
Желтая карточка
Д. Уорролл
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Коулбэк
Желтая карточка
С. Йохансен
83'
Замена
Л. Амос
️️️️
И. Хаир
78'
67'
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
Д. Лолли
61'
Замена
А. Майтен
️️️️
Т. Фигейреду
61'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Л. Граббан
ГОЛ! 1:0!
Л. Дайкс
Пас отдал
А. Адома
45'
+5
Желтая карточка
А. Доззел
43'
Замена
М. Одубайо
️️️️
С. МакКаллум
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
37
Альберт Адома
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
16
Роберт Дикки
ЦФ
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
88
Сени Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
11
Джо Лолли
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
77
Алекс Майтен
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
11
Филип Зинкернагель
ЦФ
2-2-1-5
5
Барбе
30
16
Уиллок
10
Йохансен
10
Хаир
16
Дикки
88
Дьенг
13
Дайкс
3
МакКаллум
21
Доззел
3-2-2-1-2
30
Самба
6
Уорролл
99
Спенс
2
Фигейреду
26
Маккена
3
Лоу
11
Лолли
22
Йетс
22
Джонсон
4
Коулбэк
11
Граббан
3
МакКаллум
28
Одубайо
28
Одубайо
3
МакКаллум
10
Хаир
10
Амос
10
Амос
10
Хаир
2
Фигейреду
77
Майтен
77
Майтен
2
Фигейреду
11
Граббан
33
Тэйлор
33
Тэйлор
11
Граббан
11
Лолли
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
11
Лолли
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест
2
Джимми Данн
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
37
Джеймс Гарнер
ОП
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
8
Брайан Охеда
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
2
Джимми Данн
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
37
Джеймс Гарнер
ОП
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
8
Брайан Охеда
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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