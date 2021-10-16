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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Блэкпул
Ноттингем Форест - Блэкпул: обзор матча 16 октября 2021
Ноттингем Форест
16.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 1
Завершен
Блэкпул
22'
Б. Джонсон
61'
Л. Граббан
53'
Д. Йетс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Блэкпул
Желтая карточка
С. Маккена
82'
71'
Замена
К. Дугалл
️️️️
K. Stewart
62'
Замена
Д. Митчелл
️️️️
T. John-Jules
ГОЛ! 2:1!
Л. Граббан
61'
53'
ГОЛ! 1:1!
Д. Йетс
Пас отдал
Д. Лоуренс-Габриэль
ГОЛ! 1:0!
Б. Джонсон
Пас отдал
М. Лоу
22'
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
22
Райан Йетс
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
11
Джош Боулер
ЦП
6
Kevin Stewart
ЦП
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
11
Джо Лолли
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
19
Оуэн Дейл
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
3-2-1-1-3
30
Самба
2
Фигейреду
26
Маккена
99
Спенс
3
Лоу
6
Уорролл
22
Йетс
22
Джонсон
4
Коулбэк
11
Граббан
11
Зинкернагель
2-5
32
Гримшоу
11
Боулер
6
36
Кио
14
Мадин
12
Йетс
24
Уинтл
29
Гарбатт
6
16
Дугалл
16
Дугалл
6
10
11
Митчелл
11
Митчелл
10
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Блэкпул
12
Жоао Карвалью
АП
37
Джеймс Гарнер
ОП
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
31
Стюарт Мур
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
37
Джеймс Гарнер
ОП
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Ноттингем Форест - Блэкпул
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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