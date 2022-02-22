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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Ноттингем Форест
Престон - Ноттингем Форест: обзор матча 22 февраля 2022
Престон
22.02.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 34 тур
0 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
90'
+1
81'
Замена
С. Сарридж
️️️️
К. Дэвис
Желтая карточка
Д. Ирл
77'
Замена
Э. Риис
️️️️
Ч. Эванс
75'
73'
Желтая карточка
С. Маккена
60'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
Замена
Д. Ирл
️️️️
П. Бауэр
53'
Желтая карточка
Д. Джонсон
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
Ноттингем Форест
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
11
Джо Лолли
ЦП
88
Кафу
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
4-4-2
1
Иверсен
5
Бауэр
6
Линдсэй
4
ван ден Берг
16
Хьюз
44
Поттс
14
Джонсон
8
Уайтмэн
8
Брауне
17
Эванс
9
Арчер
3-3-2-1-1
34
Хорват
6
Уорролл
26
Маккена
27
Кук
99
Спенс
37
Гарнер
3
Лоу
22
Йетс
4
Коулбэк
22
Джонсон
9
Дэвис
5
Бауэр
32
Ирл
32
Ирл
5
Бауэр
17
Эванс
17
Риис
17
Риис
17
Эванс
9
Дэвис
9
Сарридж
9
Сарридж
9
Дэвис
Остались в запасе
Престон
Ноттингем Форест
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Остались в запасе
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Престон - Ноттингем Форест
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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