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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Ноттингем Форест
Бирмингем Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 02 октября 2021
Бирмингем Сити
02.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
11'
Л. Граббан
30'
Р. Йетс
53'
Д. Спенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Ноттингем Форест
84'
Замена
А. Майтен
️️️️
Б. Джонсон
77'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Л. Граббан
71'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Ф. Зинкернагель
Замена
Т. Дини
️️️️
И. Суньич
70'
67'
Желтая карточка
Л. Граббан
59'
Желтая карточка
М. Лоу
Замена
Ч. Анеке
️️️️
С. Хоган
58'
Замена
Р. МакГри
️️️️
Ж. Бела
58'
53'
ГОЛ! 0:3!
Д. Спенс
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
36'
Желтая карточка
Р. Йетс
Желтая карточка
Л. Юткевич
32'
30'
ГОЛ! 0:2!
Р. Йетс
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Граббан
Пас отдал
Д. Коулбэк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
18
Райан Вудс
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
22
Райан Йетс
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Филип Зинкернагель
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Джордан Грэм
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
11
Джо Лолли
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4-1-1-1-3
20
Шаркич
2
Колен
6
Дин
24
Педерсен
4
Робертс
26
Суньич
18
Вудс
19
Чон
25
Хоган
91
Бела
10
Юткевич
3-2-1-1-3
30
Самба
99
Спенс
6
Уорролл
26
Маккена
2
Фигейреду
3
Лоу
22
Йетс
22
Джонсон
11
Зинкернагель
11
Граббан
4
Коулбэк
91
Бела
8
МакГри
8
МакГри
91
Бела
26
Суньич
14
Дини
14
Дини
26
Суньич
25
Хоган
15
Анеке
15
Анеке
25
Хоган
11
Зинкернагель
37
Гарнер
37
Гарнер
11
Зинкернагель
22
Джонсон
77
Майтен
77
Майтен
22
Джонсон
11
Граббан
33
Тэйлор
33
Тэйлор
11
Граббан
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ноттингем Форест
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЦФ
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Бирмингем Сити - Ноттингем Форест
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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