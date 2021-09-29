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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Ноттингем Форест
Барнсли - Ноттингем Форест: обзор матча 29 сентября 2021
Барнсли
29.09.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
20'
К. Вудроу (П)
61'
Ф. Зинкернагель
68'
Б. Джонсон
82'
Л. Граббан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Ноттингем Форест
82'
ГОЛ! 1:3!
Л. Граббан
Пас отдал
А. Майтен
Замена
К. Гомес
️️️️
К. Одуор
80'
75'
Замена
А. Майтен
️️️️
Д. Лолли
Замена
А. Исека
️️️️
Р. Палмер
72'
71'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Д. Гарнер
68'
ГОЛ! 1:2!
Б. Джонсон
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Д. Фризер
65'
61'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
Б. Джонсон
60'
Замена
Л. Граббан
️️️️
Т. Фигейреду
Желтая карточка
Р. Палмер
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Вудроу
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
11
Джо Лолли
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
3-2-3-1-1
40
Коллинс
6
Хелик
15
Китчинг
4
Мун
29
Одуор
2
Бриттан
4
Стайлс
19
Бенсон
17
Палмер
28
Фризер
12
Вудроу
3-3-2-1-1
30
Самба
6
Уорролл
2
Фигейреду
99
Спенс
26
Маккена
37
Гарнер
3
Лоу
11
Лолли
22
Йетс
22
Джонсон
11
Зинкернагель
29
Одуор
6
Гомес
6
Гомес
29
Одуор
28
Фризер
20
Адебойежо
20
Адебойежо
28
Фризер
17
Палмер
9
Исека
9
Исека
17
Палмер
11
Лолли
77
Майтен
77
Майтен
11
Лолли
37
Гарнер
4
Коулбэк
4
Коулбэк
37
Гарнер
2
Фигейреду
11
Граббан
11
Граббан
2
Фигейреду
Остались в запасе
Барнсли
Ноттингем Форест
1
Джек Уолтон
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
Главный тренер
Маркус Шопп
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Барнсли - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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