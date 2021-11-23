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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Лутон Таун
Ноттингем Форест - Лутон Таун: обзор матча 23 ноября 2021
Ноттингем Форест
23.11.2021, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 0
Завершен
Лутон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Лутон Таун
87'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Э. Адебайо
Замена
Кафу
️️️️
Ф. Зинкернагель
81'
74'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Х. Лэнсбери
74'
Замена
Г. Корник
️️️️
А. Мускве
Замена
Г. Бонг
️️️️
Д. Лолли
68'
Замена
Т. Фигейреду
️️️️
Л. Тэйлор
65'
Вторая желтая
Д. Коулбэк
61'
Желтая карточка
С. Маккена
55'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
47'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Локьер
Желтая карточка
Л. Тэйлор
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Брайан Охеда
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
88
Кафу
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Лутон Таун
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
32
Гарри Истед
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Самба
99
Спенс
6
Уорролл
26
Маккена
37
Гарнер
8
Охеда
11
Лолли
22
Джонсон
11
Зинкернагель
4
Коулбэк
33
Тэйлор
4-2-2-2
1
Ши
15
Локьер
15
Брэдли
14
Бри
3
Нейсмит
16
Кэмпбелл
17
Мпанцу
44
Оньединма
23
Лэнсбери
45
Адебайо
15
Мускве
33
Тэйлор
2
Фигейреду
2
Фигейреду
33
Тэйлор
11
Лолли
13
Бонг
13
Бонг
11
Лолли
11
Зинкернагель
88
Кафу
88
Кафу
11
Зинкернагель
15
Мускве
23
Корник
23
Корник
15
Мускве
23
Лэнсбери
18
Кларк
18
Кларк
23
Лэнсбери
45
Адебайо
14
Хилтон
14
Хилтон
45
Адебайо
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Лутон Таун
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
77
Алекс Майтен
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
32
Гарри Истед
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
77
Алекс Майтен
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Остались в запасе
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
32
Гарри Истед
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Ноттингем Форест - Лутон Таун
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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