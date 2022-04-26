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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Ноттингем Форест
Фулхэм - Ноттингем Форест: обзор матча 26 апреля 2022
Фулхэм
26.04.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
15'
Ф. Зинкернагель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Ноттингем Форест
Желтая карточка
А. Митрович
90'
+3
Замена
Р. Муньис
️️️️
Д. Брайан
77'
Замена
К. Тете
️️️️
Н. Уильямс
77'
74'
Замена
Р. Ларея
️️️️
Д. Коулбэк
73'
Замена
Кафу
️️️️
С. Сарридж
67'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Ф. Зинкернагель
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Рид
57'
28'
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
Желтая карточка
Х. Рид
18'
15'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
С. Сарридж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
88
Кафу
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Джо Лолли
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
23
Брайан
4
Адарабиойо
3
Рим
3
Уильямс
6
Рид
14
Сери
14
Карвалью
14
Рид
10
Уилсон
9
Митрович
4-1-2-2-1
30
Самба
99
Спенс
6
Уорролл
27
Кук
26
Маккена
37
Гарнер
4
Коулбэк
22
Йетс
11
Зинкернагель
22
Джонсон
9
Сарридж
3
Уильямс
2
Тете
2
Тете
3
Уильямс
6
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
6
Рид
23
Брайан
9
Муньис
9
Муньис
23
Брайан
4
Коулбэк
22
Ларея
22
Ларея
4
Коулбэк
9
Сарридж
88
Кафу
88
Кафу
9
Сарридж
11
Зинкернагель
11
Лолли
11
Лолли
11
Зинкернагель
Остались в запасе
Фулхэм
Ноттингем Форест
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
10
Ксанде Силва
ПВ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
10
Ксанде Силва
ПВ
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Фулхэм - Ноттингем Форест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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