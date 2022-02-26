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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Бристоль Сити
Ноттингем Форест - Бристоль Сити: обзор матча 26 февраля 2022
Ноттингем Форест
26.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
2 : 0
Завершен
Бристоль Сити
38'
Б. Джонсон
55'
Д. Гарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Бристоль Сити
90'
+4
Желтая карточка
Т. Клозе
Замена
Кафу
️️️️
Д. Гарнер
87'
Замена
Р. Йетс
️️️️
Ф. Зинкернагель
82'
Замена
С. Сарридж
️️️️
К. Дэвис
74'
69'
Желтая карточка
Т. Калас
64'
Замена
М. Джеймс
️️️️
Х. Массенго
58'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
К. Мартин
ГОЛ! 2:0!
Д. Гарнер
Пас отдал
М. Лоу
55'
46'
Замена
Р. Канди
️️️️
К. Принг
ГОЛ! 1:0!
Б. Джонсон
Пас отдал
Д. Спенс
38'
35'
Желтая карточка
А. Скотт
Желтая карточка
Б. Джонсон
32'
9'
Желтая карточка
К. Принг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Ноттингем Форест
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
88
Кафу
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Бристоль Сити
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
5
Робби Канди
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
3-3-1-2-1
34
Хорват
27
Кук
26
Маккена
6
Уорролл
3
Лоу
37
Гарнер
99
Спенс
4
Коулбэк
22
Джонсон
11
Зинкернагель
9
Дэвис
4-2-1-3
25
Бентли
12
Дасилва
26
Калас
5
Клозе
3
Принг
8
Уилльямс
4
Массенго
8
Скотт
18
Вайманн
18
Мартин
42
Семеньо
37
Гарнер
88
Кафу
88
Кафу
37
Гарнер
11
Зинкернагель
22
Йетс
22
Йетс
11
Зинкернагель
9
Дэвис
9
Сарридж
9
Сарридж
9
Дэвис
4
Массенго
37
Джеймс
37
Джеймс
4
Массенго
18
Мартин
21
Уэллс
21
Уэллс
18
Мартин
3
Принг
5
Канди
5
Канди
3
Принг
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Бристоль Сити
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Айман Бенарус
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Айман Бенарус
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Ноттингем Форест - Бристоль Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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