|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|25
|2
|0
|8
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|71'
|11.05.2014
|1' -70'
|Бетис (Севилья)
|4:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|04.05.2014
|82' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|3:2
|Бетис (Севилья)
|26.04.2014
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|20.04.2014
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:1
|Бетис (Севилья)
|80'
|13.04.2014
|41' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|62'
|05.04.2014
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|3:1
|Бетис (Севилья)
|31.03.2014
|1' -85'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Малага (Малага)
|28.03.2014
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:3
|Бетис (Севилья)
|23.03.2014
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|16.03.2014
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|73'
|02.03.2014
|57' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|70'
|23.02.2014
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Атлетик (Бильбао)
|16.02.2014
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|24.01.2014
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|4:2
|Бетис (Севилья)
|18.01.2014
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:5
|Реал (Мадрид)
|78'
|12.01.2014
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|04.01.2014
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|21.12.2013
|1' -73'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Альмерия (Альмерия)
|15.12.2013
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|5:1
|Бетис (Севилья)
|01.11.2013
|1' -30'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|13' 30'
|27.10.2013
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|5:0
|Бетис (Севилья)
|20.10.2013
|1' -46'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Эльче (Эльче)
|06.10.2013
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|3:1
|Бетис (Севилья)
|29.09.2013
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|62'
|26.09.2013
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|45'
|22.09.2013
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Гранада (Гранада)
|12'
|15.09.2013
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Валенсия (Валенсия)
|01.09.2013
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|26.08.2013
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Сельта (Виго)
|18.08.2013
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|90'