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Хавьер Чика
Статистика
Хавьер Чика - статистика
Завершил карьеру
17 мая 1985 (41)
#2 | Защитник
176 см | 70 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
25
2
0
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2 : 1
18.05.2014
Бетис
1' - 90'
71'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4 : 3
11.05.2014
Вальядолид
1' - 70'
Испания. Примера, 36 тур
Альмерия
3 : 2
04.05.2014
Бетис
82' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
0 : 1
26.04.2014
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Райо Вальекано
3 : 1
20.04.2014
Бетис
1' - 90'
80'
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
0 : 2
13.04.2014
Севилья
41' - 90'
62'
Испания. Примера, 32 тур
Барселона
3 : 1
05.04.2014
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
1 : 2
31.03.2014
Малага
1' - 85'
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
1 : 3
28.03.2014
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
0 : 2
23.03.2014
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Эльче
0 : 0
16.03.2014
Бетис
1' - 90'
73'
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
1 : 1
02.03.2014
Бетис
57' - 90'
70'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
0 : 2
23.02.2014
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Гранада
1 : 0
16.02.2014
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
4 : 2
24.01.2014
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
0 : 5
18.01.2014
Реал
1' - 90'
78'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1 : 2
12.01.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0 : 0
04.01.2014
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
0 : 1
21.12.2013
Альмерия
1' - 73'
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад
5 : 1
15.12.2013
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0 : 0
01.11.2013
Леванте
1' - 30'
13'
30'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
5 : 0
27.10.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1 : 2
20.10.2013
Эльче
1' - 46'
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
3 : 1
06.10.2013
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
1 : 0
29.09.2013
Вильярреал
1' - 90'
62'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
2 : 1
26.09.2013
Бетис
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
0 : 0
22.09.2013
Гранада
1' - 90'
12'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
3 : 1
15.09.2013
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
0 : 0
01.09.2013
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 2
26.08.2013
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2 : 1
18.08.2013
Бетис
1' - 90'
90'
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