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    Хавьер Чика - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Хавьер
    Фамилия Чика
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 мая 1985 (37 лет)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 25 2 0 8 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Бетис (Севилья)
    71'
    11.05.2014 1' -70' Бетис (Севилья) 4:3 Вальядолид (Вальядолид)
    04.05.2014 82' -90' Альмерия (Альмерия) 3:2 Бетис (Севилья)
    26.04.2014 1' -90' Бетис (Севилья) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    20.04.2014 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 3:1 Бетис (Севилья)
    80'
    13.04.2014 41' -90' Бетис (Севилья) 0:2 Севилья (Севилья)
    62'
    05.04.2014 Был в запасе Барселона (Барселона) 3:1 Бетис (Севилья)
    31.03.2014 1' -85' Бетис (Севилья) 1:2 Малага (Малага)
    28.03.2014 1' -90' Леванте (Валенсия) 1:3 Бетис (Севилья)
    23.03.2014 1' -90' Бетис (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    16.03.2014 1' -90' Эльче (Эльче) 0:0 Бетис (Севилья)
    73'
    02.03.2014 57' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Бетис (Севилья)
    70'
    23.02.2014 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    16.02.2014 Был в запасе Гранада (Гранада) 1:0 Бетис (Севилья)
    24.01.2014 Был в запасе Сельта (Виго) 4:2 Бетис (Севилья)
    18.01.2014 1' -90' Бетис (Севилья) 0:5 Реал (Мадрид)
    78'
    12.01.2014 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:2 Осасуна (Памплона)
    04.01.2014 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    21.12.2013 1' -73' Бетис (Севилья) 0:1 Альмерия (Альмерия)
    15.12.2013 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 5:1 Бетис (Севилья)
    01.11.2013 1' -30' Бетис (Севилья) 0:0 Леванте (Валенсия)
    13' 30'
    27.10.2013 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 5:0 Бетис (Севилья)
    20.10.2013 1' -46' Бетис (Севилья) 1:2 Эльче (Эльче)
    06.10.2013 1' -90' Хетафе (Хетафе) 3:1 Бетис (Севилья)
    29.09.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    62'
    26.09.2013 1' -90' Атлетик (Бильбао) 2:1 Бетис (Севилья)
    45'
    22.09.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Гранада (Гранада)
    12'
    15.09.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 3:1 Валенсия (Валенсия)
    01.09.2013 1' -90' Эспаньол (Барселона) 0:0 Бетис (Севилья)
    26.08.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Сельта (Виго)
    18.08.2013 1' -90' Реал (Мадрид) 2:1 Бетис (Севилья)
    90'
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