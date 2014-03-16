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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Бетис
Эльче - Бетис: обзор матча 16 марта 2014
Эльче
16.03.2014, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Бетис
Замена
Фидель
️️️️
К. Хиль
84'
Желтая карточка
Р. Перес
82'
76'
Желтая карточка
Ноно
73'
Желтая карточка
Х. Чика
71'
Замена
А. Вадильо
️️️️
Л. Баптистао
Замена
Р. Боаки
️️️️
К. Эррера
71'
67'
Желтая карточка
Ж. Фигерас
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Ману
60'
Желтая карточка
А. Ботиа
57'
Желтая карточка
Х. Маркес
45'
41'
Замена
А. Амайя
️️️️
Х. Антонио Каро
17'
Замена
Х. Антонио Каро
️️️️
Д. Вила
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
10
Коро
АП
7
Ману
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
11
Седрик
ЛП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
30
Ноно
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Эльче
25
Тоньо
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
24
Хуанфран
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-3-2-1
25
Эррера
5
Сисма
18
Ломбан
4
Ботиа
22
Суарес
21
Перес
10
Хиль
10
Хави Маркес
7
Ману
10
Коро
17
Эррера
4-4-2
1
Адан
2
Чика
21
Фигерас
24
Перки
12
Вила
8
Севилья
21
Н'Диайе
30
Ноно
11
Седрик
24
Кастро
12
Баптистао
10
Хиль
10
Фидель
10
Фидель
10
Хиль
7
Ману
10
Родригеш
10
Родригеш
7
Ману
17
Эррера
22
Боаки
22
Боаки
17
Эррера
12
Вила
36
Каро
36
Каро
12
Вила
Каро
4
Амайя
4
Амайя
Каро
12
Баптистао
14
Вадильо
14
Вадильо
12
Баптистао
Остались в запасе
Эльче
Бетис
25
Тоньо
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
16
Брайан Родригес
ЦФ
13
Гильермо Сара
ВР
24
Хуанфран
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
Остались в запасе
16
Брайан Родригес
ЦФ
13
Гильермо Сара
ВР
24
Хуанфран
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Статистика матча Эльче - Бетис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Мартинес Валеро
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