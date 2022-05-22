Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бирама Ндойе - статистика

Завершил карьеру
27 марта 1994 (32), Дакар
#34 | Защитник
187 см
Сенегал
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сьон
31
2
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Сьон
3 : 3
22.05.2022
Серветт
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
19.05.2022
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Сьон
1 : 3
11.05.2022
Люцерн
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Грассхоппер
0 : 1
08.05.2022
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Сьон
1 : 2
01.05.2022
Янг Бойз
1' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Цюрих
5 : 1
23.04.2022
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Сьон
0 : 0
18.04.2022
Базель
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Лугано
1 : 3
10.04.2022
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Сьон
0 : 3
02.04.2022
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Серветт
2 : 1
20.03.2022
Сьон
1' - 69'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Санкт-Галлен
1 : 1
06.03.2022
Сьон
83' - 90'
85'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Сьон
1 : 0
02.03.2022
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Янг Бойз
3 : 1
26.02.2022
Сьон
1' - 72'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Люцерн
1 : 0
13.02.2022
Сьон
1' - 90'
45'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Базель
3 : 3
06.02.2022
Сьон
1' - 88'
30'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
2 : 0
30.01.2022
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Сьон
2 : 0
19.12.2021
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Янг Бойз
4 : 3
12.12.2021
Сьон
1' - 90'
3'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Лугано
2 : 0
05.12.2021
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
3 : 1
27.11.2021
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
0 : 1
20.11.2021
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
0 : 1
06.11.2021
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Сьон
1 : 3
31.10.2021
Грассхоппер
1' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
1 : 2
24.10.2021
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Сьон
0 : 1
17.10.2021
Базель
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
12.09.2021
Сьон
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Сьон
3 : 2
28.08.2021
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
1 : 1
21.08.2021
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Сьон
1 : 0
07.08.2021
Янг Бойз
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Базель
6 : 1
01.08.2021
Сьон
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Сьон
1 : 2
25.07.2021
Серветт
1' - 90'
90'
Главные новости
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
6
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+