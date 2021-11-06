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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Сьон
Люцерн - Сьон: обзор матча 06 ноября 2021
Люцерн
06.11.2021, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Сьон
71'
Итаитинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Сьон
Вторая желтая
В. Тасар
90'
+4
Желтая карточка
В. Тасар
90'
+1
86'
Желтая карточка
Балтасар
Желтая карточка
И. Ндиайе
82'
Замена
Y. Alounga
️️️️
С. Сидлер
80'
72'
Замена
Ж. Бамерт
️️️️
Итаитинга
71'
ГОЛ! 0:1!
Итаитинга
Пас отдал
Ф. Стоилькович
65'
Замена
Г. Карлен
️️️️
A.
Замена
В. Тасар
️️️️
К. Гентнер
60'
Замена
Л. Эмини
️️️️
Й. Верманн
60'
Замена
S. Grether
️️️️
H. Badstuber
38'
Желтая карточка
Й. Верманн
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
28
Holger Badstuber
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Марвин Шульц
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
52
Весли
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
77
Adryan
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
8
Балтасар
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
17
Simon Grether
ЦЗ
66
Давид Домгени
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
7
Ций Вильям Нденг
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
6
Кадер Кейта
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
20
Серей Ди
ЦФ
3-3-4
27
Мюллер
28
15
Бюрх
24
Сидлер
10
Шульц
4
Гентнер
11
Шурпф
39
Соргич
23
Угринич
59
Верманн
7
Ндиайе
3-2-5
18
Фикеншер
52
Весли
39
Сайнтини
6
Сиприано
34
Ндойе
8
Гргич
77
81
Стоилькович
8
Балтасар
7
Дзуффи
76
Итаитинга
28
17
17
28
59
Верманн
10
Эмини
10
Эмини
59
Верманн
24
Сидлер
22
22
24
Сидлер
4
Гентнер
27
Тасар
27
Тасар
4
Гентнер
76
Итаитинга
19
Бамерт
19
Бамерт
76
Итаитинга
77
11
Карлен
11
Карлен
77
Остались в запасе
Люцерн
Сьон
66
Давид Домгени
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
7
Ций Вильям Нденг
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
16
Тимоти Фаюлу
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
6
Кадер Кейта
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
20
Серей Ди
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
66
Давид Домгени
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
7
Ций Вильям Нденг
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
6
Кадер Кейта
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
20
Серей Ди
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Люцерн - Сьон
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
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