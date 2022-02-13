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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Сьон
Люцерн - Сьон: обзор матча 13 февраля 2022
Люцерн
13.02.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Сьон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Сьон
88'
Замена
М. Сиприано
️️️️
Г. Берарди
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Ф. Угринич
86'
Желтая карточка
М. Шульц
84'
76'
Замена
Д. Сио
️️️️
Л. Бенито
Замена
К. Гентнер
️️️️
С. Кампо
73'
63'
Замена
Г. Карлен
️️️️
М. Тосетти
Замена
Н. Чумич
️️️️
Д. Соргич
62'
45'
+1
Желтая карточка
Б. Ндойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
6
Денис Симани
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
8
Балтасар
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
14
Serkan Izmirlioglu
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
27
Никола Чумич
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
13
Джованни Сио
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
2-3-5
27
Мюллер
15
Бюрх
37
Дрегер
17
Фридек
10
Шульц
10
Кампо
6
Симани
39
Соргич
23
Угринич
30
Яшари
11
3-2-3-1
18
Фикеншер
19
Бамерт
34
Ндойе
52
Весли
28
Берарди
23
Бенито
8
Балтасар
8
Гргич
23
Тосетти
81
Стоилькович
10
Кампо
4
Гентнер
4
Гентнер
10
Кампо
39
Соргич
27
Чумич
27
Чумич
39
Соргич
23
Угринич
7
Ндиайе
7
Ндиайе
23
Угринич
28
Берарди
6
Сиприано
6
Сиприано
28
Берарди
23
Бенито
13
Сио
13
Сио
23
Бенито
23
Тосетти
11
Карлен
11
Карлен
23
Тосетти
Остались в запасе
Люцерн
Сьон
14
Serkan Izmirlioglu
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
14
Serkan Izmirlioglu
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Люцерн - Сьон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
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Информация о матче
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