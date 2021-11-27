Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Санкт-Галлен
Сьон - Санкт-Галлен: обзор матча 27 ноября 2021
Сьон
27.11.2021, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
39'
Ф. Стоилькович
23'
Э. Йуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Санкт-Галлен
90'
+4
Желтая карточка
Б. Фазлийи
Желтая карточка
М. Сиприано
79'
68'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
M. Nuhu
59'
Замена
T. Staubli
️️️️
Л. Гертлер
Замена
Итаитинга
️️️️
М. Тосетти
58'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Стоилькович
Пас отдал
А. Гргич
39'
23'
ГОЛ! 0:1!
Э. Йуан
Пас отдал
Л. Гертлер
Желтая карточка
Балтасар
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
8
Балтасар
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
6
Патрик Суттер
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
4
Арьян Кабаши
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
20
Серей Ди
ЦФ
Санкт-Галлен
26
Tim Staubli
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
4-3-3
18
Фикеншер
6
Сиприано
19
Бамерт
52
Весли
15
Каваре
34
Ндойе
8
Гргич
23
Тосетти
7
Дзуффи
81
Стоилькович
8
Балтасар
4-5
1
Зиги
16
Гертлер
23
Фазлийи
30
Руис
4
Стильхарт
27
Йуан
15
Кабраль
3
21
9
Дуа
23
Тосетти
76
Итаитинга
76
Итаитинга
23
Тосетти
16
Гертлер
26
26
16
Гертлер
3
21
Гуйемено
21
Гуйемено
3
Остались в запасе
Сьон
Санкт-Галлен
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
4
Арьян Кабаши
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
20
Серей Ди
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
8
Leonhard Munst
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
4
Арьян Кабаши
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
20
Серей Ди
ЦФ
Остались в запасе
8
Leonhard Munst
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Сьон - Санкт-Галлен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Тюбилон
Новости команд
Все
Сьон
Санкт-Галлен
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Сьон» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Сьон» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Сьон» – «Аякс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+