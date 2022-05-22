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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Серветт
Сьон - Серветт: обзор матча 22 мая 2022
Сьон
22.05.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 36 тур
3 : 3
Завершен
Серветт
26'
Ф. Стоилькович
77'
Итаитинга
85'
Г. Карлен
52'
А. Антунес
54'
К. Бедья
68'
Б. Кеспедес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Серветт
ГОЛ! 3:3!
Г. Карлен
Пас отдал
Итаитинга
85'
82'
Желтая карточка
К. Бедья
ГОЛ! 2:3!
Итаитинга
Пас отдал
Ф. Стоилькович
77'
76'
Желтая карточка
А. Антунес
69'
Замена
С. Руй
️️️️
Р. Ньякосси
68'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Б. Кеспедес
Замена
Г. Карлен
️️️️
К. Буа
58'
54'
ГОЛ! 1:2!
К. Бедья
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Антунес
Замена
️️️️
Б. Ндойе
46'
Желтая карточка
М. Сиприано
45'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Стоилькович
Пас отдал
Балтасар
26'
Желтая карточка
Ж. Бамерт
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
76
Итаитинга
ЛВ
8
Балтасар
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
41
Valton Behrami
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
8
Тимоте Конья
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
3-2-3-1-1
18
Фикеншер
19
Бамерт
39
Сайнтини
34
Ндойе
6
Сиприано
23
Бенито
8
Балтасар
33
Буа
7
Дзуффи
76
Итаитинга
81
Стоилькович
3-3-2-1-1
12
Омераджич
34
Ньякосси
3
Вуйоз
41
26
Бауэр
28
Дулин
19
Северен
10
Кеспедес
17
Азеведо
8
Антунес
9
Бедья
33
Буа
11
Карлен
11
Карлен
33
Буа
34
Ньякосси
4
Руй
4
Руй
34
Ньякосси
Остались в запасе
Сьон
Серветт
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
13
Джованни Сио
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
32
Жереми Фрик
ВР
25
Мусса Диалло
ПЗ
8
Тимоте Конья
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
13
Джованни Сио
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
25
Мусса Диалло
ПЗ
8
Тимоте Конья
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Сьон - Серветт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
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Сьон
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1 : 1
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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