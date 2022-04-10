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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Сьон
Лугано - Сьон: обзор матча 10 апреля 2022
Лугано
10.04.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Сьон
72'
З. Ловрич
42'
Балтасар
45'
Д. Каваре
84'
Г. Карлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Сьон
Замена
А. Дюррер
️️️️
З. Ловрич
88'
84'
ГОЛ! 1:3!
Г. Карлен
Пас отдал
А. Гргич
Замена
М. Амура
️️️️
Ф. Дапрела
78'
77'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Л. Дзуффи
77'
Замена
М. Тосетти
️️️️
К. Буа
ГОЛ! 1:2!
З. Ловрич
Пас отдал
М. Хайле-Селасси
72'
69'
Желтая карточка
К. Буа
66'
Желтая карточка
А. Гргич
Желтая карточка
З. Ловрич
59'
Желтая карточка
Р. Циглер
57'
Замена
И. Алиседа
️️️️
К. Рюгг
46'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
Д. Саббатини
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Д. Каваре
42'
ГОЛ! 0:1!
Балтасар
Пас отдал
К. Буа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
10
Оливье Кустодио
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
52
Весли
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
8
Балтасар
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
3-3-2-3
5
Дапрела
3
Циглер
16
Валенсуэла
27
Рюгг
10
Кустодио
14
Лаванчи
4
Ловрич
14
Саббатини
9
Целар
10
Боттани
58
Осигве
3-2-4
18
Фикеншер
15
Каваре
34
Ндойе
19
Бамерт
23
Бенито
6
Сиприано
8
Гргич
7
Дзуффи
8
Балтасар
33
Буа
4
Ловрич
22
Дюррер
22
Дюррер
4
Ловрич
14
Саббатини
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
14
Саббатини
5
Дапрела
9
Амура
9
Амура
5
Дапрела
27
Рюгг
31
Алиседа
31
Алиседа
27
Рюгг
33
Буа
23
Тосетти
23
Тосетти
33
Буа
7
Дзуффи
11
Карлен
11
Карлен
7
Дзуффи
Остались в запасе
Лугано
Сьон
1
Амир Сайпи
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
31
Yuri
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
8
Musa Araz
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Амир Сайпи
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
31
Yuri
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
8
Musa Araz
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Лугано - Сьон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
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1 : 0
25.10.2026
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0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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