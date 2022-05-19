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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Сьон
Лозанна-Спорт - Сьон: обзор матча 19 мая 2022
Лозанна-Спорт
19.05.2022, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Сьон
82'
К. Фикеншер (АГ)
32'
А. Гргич (П)
90+3'
А. Гргич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Сьон
90'
+4
Желтая карточка
А. Гргич
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Гргич
86'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Балтасар
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Фикеншер
82'
Замена
Ф. Чафик
️️️️
С. Алакуш
78'
72'
Замена
️️️️
К. Буа
72'
Замена
D. Iapichino
️️️️
М. Сиприано
Замена
Т. Сузуки
️️️️
Х. Маю
70'
Замена
T. Coyle
️️️️
М. Шпильманн
53'
Замена
Г. Койялипу
️️️️
Ж. Н'Гессан
46'
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Гргич
25'
Желтая карточка
Ж. Бамерт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
29
Максим Пундж
ЛЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
16
Адриан Требель
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
76
Итаитинга
ЛВ
33
Кевин Буа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
8
Балтасар
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
71
Карим Соу
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
10
Годюэн Койялипу
ЦП
21
Diogo Mendes
ЦП
51
Анель Хушич
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
3-5-3
29
Пундж
63
Зохури
22
Алакуш
7
Шпильманн
79
Н'Гессан
7
Кукурузович
14
Маю
16
Требель
10
Саншеш
2
1
4-4-1-1
18
Фикеншер
23
Бенито
19
Бамерт
34
Ндойе
6
Сиприано
7
Дзуффи
8
Гргич
8
Балтасар
33
Буа
76
Итаитинга
81
Стоилькович
22
Алакуш
26
Чафик
26
Чафик
22
Алакуш
14
Маю
25
Сузуки
25
Сузуки
14
Маю
79
Н'Гессан
10
Койялипу
10
Койялипу
79
Н'Гессан
7
Шпильманн
11
11
7
Шпильманн
6
Сиприано
19
19
6
Сиприано
8
Балтасар
11
Карлен
11
Карлен
8
Балтасар
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Сьон
1
Диав Мори
ВР
71
Карим Соу
ЦЗ
21
Diogo Mendes
ЦП
51
Анель Хушич
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Диав Мори
ВР
71
Карим Соу
ЦЗ
21
Diogo Mendes
ЦП
51
Анель Хушич
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Сьон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
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Серветт
- : -
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01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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