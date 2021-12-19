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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Лозанна-Спорт
Сьон - Лозанна-Спорт: обзор матча 19 декабря 2021
Сьон
19.12.2021, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Лозанна-Спорт
77'
Д. Каваре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Лозанна-Спорт
90'
+6
Желтая карточка
С. Кукурузович
Замена
М. Тосетти
️️️️
Итаитинга
87'
85'
Замена
Г. Барес
️️️️
Ж. Н'Гессан
85'
Замена
А. Зохури
️️️️
Ф. Чафик
Замена
М. Сиприано
️️️️
Ф. Стоилькович
78'
ГОЛ! 1:0!
Д. Каваре
Пас отдал
А. Гргич
77'
72'
Замена
M. George
️️️️
Х. Маю
72'
Замена
Г. Койялипу
️️️️
К. Пуэртас
69'
Желтая карточка
T. Coyle
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
4
Арьян Кабаши
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лозанна-Спорт
5
Ламин Коне
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
1
Диав Мори
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
29
Жиль Ричард
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
77
Adryan
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
Лозанна-Спорт
71
Карим Соу
ЦЗ
10
Годюэн Койялипу
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
8
Joel Geissmann
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
3-3-4
18
Фикеншер
15
Каваре
19
Бамерт
52
Весли
34
Ндойе
8
Гргич
33
Буа
4
Кабаши
81
Стоилькович
76
Итаитинга
7
Дзуффи
3-2-5
26
Чафик
3
Браун
5
Коне
79
Н'Гессан
14
Маю
11
Амдуни
2
11
7
Кукурузович
21
Пуэртас
81
Стоилькович
6
Сиприано
6
Сиприано
81
Стоилькович
76
Итаитинга
23
Тосетти
23
Тосетти
76
Итаитинга
21
Пуэртас
10
Койялипу
10
Койялипу
21
Пуэртас
26
Чафик
63
Зохури
63
Зохури
26
Чафик
79
Н'Гессан
15
Барес
15
Барес
79
Н'Гессан
14
Маю
9
9
14
Маю
Остались в запасе
Сьон
Лозанна-Спорт
16
Тимоти Фаюлу
ВР
29
Жиль Ричард
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
77
Adryan
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
71
Карим Соу
ЦЗ
1
Thomas Castella
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
8
Joel Geissmann
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
29
Жиль Ричард
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
77
Adryan
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
Остались в запасе
71
Карим Соу
ЦЗ
1
Thomas Castella
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
8
Joel Geissmann
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Сьон - Лозанна-Спорт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
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0 : 4
07.11.2026
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Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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