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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Сьон
Цюрих - Сьон: обзор матча 23 апреля 2022
Цюрих
23.04.2022, суббота, 18:30
Швейцария. Суперлига, 31 тур
5 : 1
Завершен
Сьон
2'
А. Сесай
9'
Ф. Рохнер
50'
Ф. Алити
72'
Т. Айегун
77'
Т. Айегун
32'
Д. Каваре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Сьон
83'
Замена
М. Тосетти
️️️️
К. Буа
Замена
К. Метс
️️️️
Б. Джемаили
79'
Замена
С. Сейлер
️️️️
А. Герреро
78'
ГОЛ! 5:1!
Т. Айегун
77'
ГОЛ! 4:1!
Т. Айегун
Пас отдал
А. Сесай
72'
68'
Замена
Д. Сио
️️️️
Л. Дзуффи
Замена
Т. Айегун
️️️️
В. Гнонто
64'
Замена
М. Хорншух
️️️️
А. Маркезано
64'
61'
Желтая карточка
Л. Бенито
ГОЛ! 3:1!
Ф. Алити
Пас отдал
В. Гнонто
50'
Замена
S. Wallner
️️️️
Ф. Рохнер
41'
32'
ГОЛ! 2:1!
Д. Каваре
Пас отдал
М. Сиприано
21'
Желтая карточка
А. Гргич
15'
Желтая карточка
Д. Каваре
ГОЛ! 2:0!
Ф. Рохнер
Пас отдал
У. Думбия
9'
ГОЛ! 1:0!
А. Сесай
Пас отдал
В. Гнонто
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
8
Балтасар
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
3
Акакий Гогиа
ПВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
77
Adryan
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
2-1-2-2-3
25
Брехнер
31
Криезиу
5
Алити
20
Думбия
21
Джемаили
19
Маркезано
3
Герреро
29
Гнонто
2
Камбери
9
Сесай
27
Рохнер
3-2-3-1
18
Фикеншер
52
Весли
15
Каваре
19
Бамерт
23
Бенито
6
Сиприано
8
Гргич
8
Балтасар
7
Дзуффи
81
Стоилькович
19
Маркезано
16
Хорншух
16
Хорншух
19
Маркезано
21
Джемаили
5
Метс
5
Метс
21
Джемаили
27
Рохнер
4
4
27
Рохнер
29
Гнонто
15
Айегун
15
Айегун
29
Гнонто
3
Герреро
8
Сейлер
8
Сейлер
3
Герреро
Буа
23
Тосетти
23
Тосетти
Буа
33
Буа
33
Буа
7
Дзуффи
13
Сио
13
Сио
7
Дзуффи
Остались в запасе
Цюрих
Сьон
7
Бледиан Красники
АП
3
Акакий Гогиа
ПВ
88
Ante Ćorić
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
77
Adryan
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
7
Бледиан Красники
АП
3
Акакий Гогиа
ПВ
88
Ante Ćorić
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
77
Adryan
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Цюрих - Сьон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
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Цюрих
0 : 0
10.10.2026
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Сьон
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29.11.2026
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Сьон
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21.11.2026
Серветт
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Вадуц
0 : 4
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Информация о матче
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