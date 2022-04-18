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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Базель
Сьон - Базель: обзор матча 18 апреля 2022
Сьон
18.04.2022, понедельник, 17:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Базель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Базель
90'
+3
Желтая карточка
Т. Джака
86'
Желтая карточка
А. Пельмар
83'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Л. Миллар
83'
Замена
П. Касами
️️️️
С. Эспозито
Замена
К. Буа
️️️️
Ф. Стоилькович
78'
65'
Желтая карточка
Ф. Фрай
62'
Замена
Л. Чипперфилд
️️️️
Д. Ндой
62'
Замена
С. Лопес
️️️️
Н. Каттербах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
8
Балтасар
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
33
Кевин Буа
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
77
Adryan
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
3-2-3-1
18
Фикеншер
15
Каваре
34
Ндойе
52
Весли
6
Сиприано
23
Бенито
8
Гргич
8
Балтасар
7
Дзуффи
81
Стоилькович
3-3-2-2
13
Линднер
15
Тавареш
3
Пельмар
3
Каттербах
34
Джака
20
Фрай
18
Бюргер
14
Ндой
17
Миллар
94
Эспозито
11
Салаи
81
Стоилькович
33
Буа
33
Буа
81
Стоилькович
3
Каттербах
18
Лопес
18
Лопес
3
Каттербах
14
Ндой
21
Чипперфилд
21
Чипперфилд
14
Ндой
94
Эспозито
23
Касами
23
Касами
94
Эспозито
17
Миллар
11
Фернандеш
11
Фернандеш
17
Миллар
Остались в запасе
Сьон
Базель
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
77
Adryan
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
28
Феликс Гебхардт
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
20
Матиас Паласиос
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
77
Adryan
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
20
Матиас Паласиос
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Сьон - Базель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
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Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
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